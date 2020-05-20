الحسيني: نسبة الشفاء بعزل ملوي تفوق معدلات نظيرتها على مستوى الجمهورية

احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم بخروج 16 مريضا بعد تعافيهم من فيروس كورونا، جميعهم من أبناء محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وقنا، عقب تحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلي السلبية مما أدى إلي خروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم.

وأكد الدكتور كريم حجاج الحسيني نائب مدير مستشفي عزل ملوي، أن عدد من تعافوا وخرجوا من المستشفي لمنازلهم منذ افتتاح المستشفي بشكل جزئي واستثنائي أواخر مارس الماضي بلغ 210 مريضا من أصل 403 مريضا استقبلتهم المستشفى، مشيرا إلي أن نسبة الشفاء بالمستشفي تعدت الـ 51 % وهي نسبة تفوق نسب الشفاء في باقي مستشفيات العزل على مستوي الجمهورية.

وأضاف نائب مدير عزل ملوي أن المستشفى استقبلت اليوم 4 حالات جديدة تأكد إصابتهم بفيروس كورونا.