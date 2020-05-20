ردا للجميل.. سفير أمريكا بالقاهرة يتبرع بـ 51 مليون جنيه للهلال الأحمر

أعلن السفير جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، تبرعه للهلال الأحمر المصري من شعب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بـ51 مليون جنيه، أي أكثر من 3 ملايين دولار أمريكي، ستستخدم في دعم 30 ألف من المتخصصين والمتطوعين في المجال الصحي في الهلال الأحمر في عملهم بجميع أنحاء البلاد لحماية ملايين المصريين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضاف "كوهين"، خلال فيديو عرضته قناة "extra news": "منذ ما يقرب من شهر، قدمنا شكرنا لشعب وحكومة مصر، على كرمكم الرائع، وتضامنكم في دعم بلادي بإمدادات الإغاثة لمواجهة كوفيد 19 خلال فترة احتياجنا، الآن مع اقتراب نهاية رمضان، نشعر بالشكر نحو الكثير من النعم، بما في ذلك شراكة أمريكا مع مصر، الإعلان عن التبرع للهلال الأحمر ردًا للجميل وتضامنًا معكم يا شعب مصر".

وتابع: "بينما تحارب مصر هذا الوباء يجب أن تعلموا أن أصدقائكم الأمريكيين معكم، وسيواصلون البحث عن طرق للمساعدة، مرة أخرى مع نهاية شهر رمضان، نتمنى لجميع أصدقائنا المصريين صحة جيدة، وعيدًا مبارك، عيد سعيد وكل سنة وأنتم طيبين".