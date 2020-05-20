البحوث الاجتماعية: 76% من الجمهور لا يوافقون على فتح المقاهي

كشفت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في أحدث استطلاعات المركز وهو الاستطلاع الثالث الذي تضمن رأي الجمهور العام في جهود الدولة لاحتواء أزمة فيروس كورونا -والذي أجري على عينة من الجمهور قوامها 501 مفردة، أن 98.3% يتابعون الإجراءات التي تقوم بها الدولة لإحداث التوازن ما بين العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح المركز، أن هذا الأمر يعكس بوضوح كون المواطن المصري ليس فقط متنبهًا بقوة لتطورات الجائحة، وإنما أيضًا متيقظًا للخطوات الإجرائية التي تعتمدها الدولة، كما أن 73.9% رأوا ضرورة إجراءات فتح المساجد مع وجوب وضع بوابات تعقيم على مداخل المساجد، ويلي ذلك في الترتيب الإجراء الخاص بترك مسافة آمنة بين المصلين بنسبة 68.3%.

وأشار المركز، إلى أن النسبة الأكبر من المستجيبين وتبلغ 51.5% لا توافق على عودة الدوري الكروي دون جمهور، و لا توافق النسبة الأكبر من المستجيبين 63.1% على إعادة فتح النوادي ومراكز الشباب، وذلك في مقابل نسبة 33.8% من المستجيبين يوافقون على ذلك، و لا توافق النسبة الغالبة 76.6ٌ% من المستجيبين على إعادة فتح المقاهي والكافيتيريات، وذلك فى مقابل نسبة 16.2% من المستجيبين يرون أنه من الممكن ذلك بشروط.

وذكر المركز، أنه لا توافق النسبة الغالبة من المستجيبين 82.4% على إعادة العمل بدور السينما حتى وإن كان ذلك مشروطًا، وارتفعت نسبة الموافقة على الإجراء الحكومي بعودة العمل تدريجيًّا بالمحاكم؛ حيث بلغت 87.5%، وارتفعت نسبة الموافقة على عقد الامتحانات العامة (الثانوية – الدبلومات – الأزهرية) في أماكن مفتوحة مثل الاستادات ومراكز الشباب، وبلغت 83.4%.