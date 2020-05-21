العسيلي عن مشاركته في أغنية "سالمونيلا": اسمي مش مكتوب أصلا

علق الفنان محمود العسيلي على سؤال طرحته المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المذاع على فضائية القاهرة والناس، من استفاد أكتر من أغنية سالمونيلا العسيلي ولا تميم؟

وقال العسيلي، إن"الأغنية بتاعه تميم، وهو اللي عامل الأغنية دي، وأنا استفدت أني طلعت فيها، لأنها كانت حاجة كسرت الدنيا بجد، وشرف ليا أني اطلع فيها وبحب تميم وصاحبي جدا، وقلت له لما عمل الأغنية بتاعه "أنتي أي كلام" قولتله الأغنية الجاية أنا معاك".

وتابع، "لقيته بيكلمني وبيقولي اسمع الأغنية كده، وعجبتني، والأغنية نجحت لأن الفيديو عبقري، وهو لذيذ أوي ودمه خفيف، وهي مش أغنية وهو مش مغني ولا حاجة، هو بيحب يهزر، ويقدم حاجات حلوة، وكان بيقدم البروجيكت ده، وقالي اطلع فيها وطلعت وكسرت الدنيا، وكنت عارف أنها هتكسر الدنيا".

واستكمل، "دي أغنية تميم أصلا، وياريت أخد السوكسية بتاعها، وأنا فيتشرنج واسمي حتى مش موجود في الأغنية".