18 مستشفى عام ومركزي تستقبل مصابي "كورونا" بالغربية

تماشيا مع الخطة التي أعلنتها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن ضم المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا، حددّت مديرية الصحة بالغربية تلك المستشفيات لبدء العمل فيها واستقبال الحالات المشتبه في اصابتها وهي موزعة على كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة بواقع 18 مستشفى عام ومركزي.

ووفقا لما أعلنه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، فإن تلك المستشفيات هي "قطور المركزي، السنطة العام، زفتى العام، إبيار المركزي، سمنود المركزي، صدر طنطا، صدر المحلة، المشناوي العام بطنطا، المجمع الطبي بطنطا، مبرة المحلة، مبرة طنطا، بسيون المركزى، المحلة العام، الى جانب مستشفيات حميات المتواجدة في المحافظة ويبلغ عددهم 5 مستشفيات".

وكيل الوزارة: الحالات البسيطة عزلها منزليا والحالات الخطيرة نقلها لمستشفى العزل

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن تلك المستشفيات بداية من الخميس، ستستقبل المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، وسيتم التعامل وفقا لـ 3 مستويات مع الحالات المصابة، المستوى الأول: الحالة الصحية للمريض بسيطة ويتم عزلها منزليا، والمستوى الثاني: الحالة الصحية للمريض متوسطة ويتم عزلها في المستشفى، بينما المستوى الثالث تكون الحالة فيه حرجة ويتم نلقها الى مستشفى العزل في كفر الزيات.

وأشار إلى أنه سيتم صرف أصحاب المستوى الأول "الحالة الصحية البسيطة" حقيبة بها مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية، الى جانب ستكون هناك متابعة دورية من المديرية للمريض في هذا المستوى.