مستشار إقليلي للصحة العالمية: مصر تسيطر على الموجة الثانية لكورونا قريبا

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن معدلات انتشار إصابات فيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط، تختلف عن الموجود بدول كثيرة حول العالم.

وأضافت "طلعت"، خلال مداخلة لها عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك عدد كبير من دول الخليج بها أعداد إصابات كبيرة، كما يحدث أيضا في إيران والأردن ولبنان، موضحة أنه وفي حال قامت الدولة بتخفيف إجراءاتها ضد فيروس كورونا، يحدث سيناريو من 3، وهم، إما رصد عدد إصابات خفيفة بين أفراد المجتمع وتظل مستمرة، أو يكون انتقال الفيروس متوقف تماما، أو وجود موجات متكررة من الوباء على دول كبيرة في العالم: "السيناريو الأخير هو اللي بنتوقعه في أغلب الدول التي تقوم بإجرات الفتح أو التخفيف".

وأكدت أنه يجب الاعتماد على لجنة تقييم المخاطر حال تخفيف الإجراءات لإعادة حركة الاقتصاد، والتي ستخلص إلى توصيات حال انعقادها بعد التخفيف: "لازم يكون فيه مراقبة شديدة من الحكومات للتغيير الوبائي بمجرد ما تقوم الدولة بتخفيف الإجراءات"، مشيرة إلى أنه من المتوقع السيطرة على الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر: "الدولة هتقدر تسيطر عليها، وهتندثر في وقت قريب وهنقول إنها مثال للنجاح".

وتابعت: "الحكومة مش هتتخذ إجراءات تخفيف كاملة في ضوء زيادة حالات الإصابة، وهناك محافظات بها عدد كبير من الإصابات، والانفتاح التدريجي يجب أن يجري أولا في الأماكن الأقل خطورة، تقوم الحكومة بمتابعة التغيرات الوبائية بصفة دولية، وتقوم بتعديل إجراءاتها وفق ما تراه صحيحا من إغلاق أو فتح أكبر".