حذر العلماء من المجازفة بالتكفير.. حكم الإسلام من العذر بالجهل

أعادت دار الإفتاء المصرية، نشر فتاوى مواجهة الفكر المتطرف، عبر موقعها الرسمي.

وأجابت الدار، على سؤال هل يعد الجهل عذرًا شرعيًّا لمن صدر منه ما ينافي الإسلام بحيث لا يُحْكَم بكفره؟ وما هو ضابط الجهل الذي يعد عذرًا؟

وأجاب على السؤال، الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وأكد أن مسائل الإيمان والكفر، من المسائل التي ينبغي التدقيق في الكلام عليها، لما يترتب عليها مِن أحكام دنيوية وأخروية، وحذر العلماء من المجازفة بالتكفير، والتسرع فيه.

وقرر الأصوليون والفقهاء، ضوابط للجهل الذي يعذر به والذي لا يعذر به، وهذه الضوابط ترجع إما للمكلَّف نفسه، وإما للشيء المجهول، فالتي ترجع إلى المكلَّف نفسه -وهو مَن يتمتع بأهلية أداء كاملة-، أن يكون حديث العهد بالإسلام، أو مَن نشأ ببلدة بعيدة عن العلماء، ومثلهما مَن كان يقيم ببلد يغلب عليها البدعة، ومَن كان بأرض يغلب عليها الكفر، وكذلك مَن لم يمكنه التعلم، بحيث يكون الجهل في هذه الحالة ما يشق الاحتراز عنه.

والتي ترجع إلى الشيء المجهول: كونه غير ذائعٍ ومنتشر، وظهور مسائل الشرع وذيوعها تكوِّنه عدة عوامل، إذا اجتمعت حكم لها بذلك، ومردُّ هذه العوامل إلى أشياء، منها: أن تكون المسألة معلومة من الدين بالضرورة؛ بأن يستوي في علمها جميعُ الناس لا فرق بين العالم والجاهل منهم، سواء كانت مِن أصول الدين أو من فروعه، وأن تكون مِن المسائل المنصوص عليها في الكتاب أو السنة، أو أجمع عليها العلماء ويتناقلها الأجيال على التعاقب بلا خلطٍ أو غلط، أو كونها من المسائل المُحْكَمة التي لا يتطرق إليها تأويل، وأن تكون من المسائل التي لا يتعذر على المكلَّف رفع الجهل عن نفسه فيها عادة، وبحيث لا يشق عليه ذلك.