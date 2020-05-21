"الوزراء": 250 مصابا بكورونا في مصر متواجدون بغرف العناية المركزة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق سيناريو العزل المنزلي للإصابات البسيطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، تهدف لعدم الوصول إلى مرحلة عدم قدرة المستشفيات على استيعاب أي إصابات جديدة، أو أن نزل الشباب تكون امتلأت، وغير قادرة على استيعاب مرضى جدد، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر".

وأضاف "سعد"، أن عدد الإصابات بكورونا الموجودة على أجهزة تنفس صناعي الآن، أقل من 50 شخص من أجمالي عدد الإصابات في مصر، في حين أن إمكانات وزارة الصحة بها 4 آلاف جهاز تنفس صناعي، "فاحنا الحمد لله بعيدين تماما على إننا نقول عندنا أزمة في أجهزة التنفس الصناعي، وهناك في العناية المركزة 250 شخصا مصابا بكورونا من العدد الكلي للمصابين، وده إدانا قدر كبير من الاطمئنان".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن نسبة الوفيات بالنسبة لعدد الإصابات في مصر، لم تتجاوز الـ5%، فمصر تسير وفقًا للمعدلات العالمية في الوفيات الخاصة بالفيروس، بل وتقل عن ذلك، "مش عندنا مشكلة عاجلة في أجهزة التنفس الصناعي، ولا غرف العناية المركزية، بس عندنا مشكلة قد تطرأ أذا استمرت الحالات على ما هي عليه، وعدم تطبيق استراتيجية العزل المنزلي، ستظهر عندنا مشكلة كبيرة في استيعاب المرضى الجدد".