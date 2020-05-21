حملات نظافة بالقنطرة شرق والتل الكبير وأبوصوير استعدادا لعيد الفطر

أعلن سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة التل الكبير، أنه تم رفع حالة الطوارىء وإلغاء الإجازات في الوحدة المحلية والتنسيق فيما بين جميع الإدارات طوال الـ 24 ساعة استعدادا لعيد الفطر، وتنفيذ تعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية في هذا الشأن.

وأشار "بغدادي" إلى أنه تم اليوم تنفيذ حملة النظافة اليومية بمدينة التل الكبير تحت إشراف حسني عيسى نائب رئيس المركز والمدنية وبمشاركة قسم تحسين البيئة والحملة الميكانيكية، وتم التنفيذ بمناطق (تل البلد، شارع الرشايدة، شارع محمد على، شارع الجاويش) وجاري استكمال العمل بباقى القرى ومواصلة تطهير القطاع البحري بالكامل وتنظيم حملات لرفع القمامة وتطهير الشوارع وأماكن المقالب العمومية التى يتم رفع القمامة منها بشكل يومي.

من جانبه، قال المحاسب السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبوصوير، إنه تم اليوم الخميس تنفيذ أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية بالروض، وصيانة الأعمدة الكهربائية بعزبة الأعصر بالمحسمة الجديدة، وصيانة الأعمدة الكهربائية بعزبة الورشة بقرية الواصفية، وأعمال رفع القمامة بقرية الواصفية، وصيانة الكهرباء بمنطقة مصرف الوادي بقرية المجسمة الجديدة بأبوصوير، وتنفيذ أعمال رفع القمامة بطريق نفيشة الكيلانية المسخوطة المحسمة الجديدة، مؤكدا على رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات خلال فترة إجازة عيد الفطر.

وفي القنطرة شرق، أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، استمرار أعمال النظافة ورش الشوارع وكنسها ورفع الأتربة من جوانب الطرق ورفع كفاءة الشوارع بالمدينة القديمة والجديدة، وكذلك رش عزبة الصحة ووسط البلد وشارع الجيش وشارع العريش بجهاز الضباب، ورش مقالب القمامة لمقاومة الناموس والذباب والحشرات، تنفيذا لتعليمات المحافظ.

وأكد "إدريس" على تواصل حملات تطهير وتعقيم الشوارع والميادين والقرى بمركز ومدينة القنطرة شرق ورش مدخل المدينة ومواقف السيارات والمرور على الأسواق والتأكد من عدم التزاحم وفض أي سوق عشوائي يتم إقامته في أماكن مخالفة وتحرير محاضر مخالفات لغير الملتزمين ضمن الإجراءات الوقائية صد فيروس كورونا.