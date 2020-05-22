أسماء المستشفيات الـ9 للكشف عن كورونا بأسوان

تعرض "الوطن" أسماء المستشفيات الـ 9 التي سيتم فيها الكشف وحجز وعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والتي حددتها وزارة الصحة في محافظة أسوان.

وبيانات المستشفيات هي في مركز ومدينة أسوان 3 مستشفيات هي " التأمين الصحي، الصدر ،غرب أسوان" ، وفي باقي المراكز "صدر إدفو، السباعية ،مركزي كوم أمبو، مركزي دراو ، مركزي نصر النوبة، بالإضافة لأبو سمبل الدولي".

وكان الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، اليوم، على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، محاور الخطة التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروس للحفاظ علي المنظومة الصحية وكفاءة العمل بداخلها، بالإضافة إلى استيعاب كافة الحالات المصابة على اختلاف حالاتها ضمن المهام الأساسية لجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بجميع هيئاتها عدا المستشفيات التخصصية.

وأكد حنفي على منظومة العمل داخل هذه المستشفيات ستشمل اكتشاف وحجز وعلاج حالات فيروس الكورونا المستجد سواء كانت اشتباه أو عزل بعد التأكد من إصابة المريض بالفيروس والذي يعتبر أحد أنواع الإنفلونزا، وهو الذي يتطلب التعامل معه مثل الأمراض المعدية الأخرى باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من المواطنين حفاظاً على سلامتهم وسلامة المحيطين بهم.

وكشف وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه سيتم تخصيص منطقة بكل مستشفى تكون منفصلة المسار ومعزولة لاستقبال حالات الاشتباه وتوقيع الكشف الطبي عليها مع إجراء الفحوص الإكلينيكية والاختبارات المعملية والأشعة، بالإضافة إلى منطقة انتظار خاصة بها، لافتاً إلى أنه سيتم بالتوازي تخصيص مكان معزول بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة بالمستشفى لحجز الحالات المشتبهة، وأيضاً المؤكدة إصابتها والتي ينطبق عليها شروط الحجز بالمستشفى طبقاً لبروتوكول الفحص والعلاج، كما سيتم تسجيل الحالات الإيجابية بجميع البيانات على البرنامج الخاص بذلك من أجل تحديد الحالات طبقاً لمواعيد المتابعة المحددة والتي ستخضع للعلاج بالمنزل أو المستشفى أو التي ستحتاج إلى رعاية مركزة أو تنفس صناعي لتسهيل التواصل مع الغرفة المركزية لنقل الحالات التي تحتاج إلى خدمات غير متوفرة بالمستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تسليم المرضى الخاضعين للعزل المنزلي أو الذين تقرر خروجهم لاستكمال العلاج بالمنزل بعد استقرار حالتهم وما زال اختبار الفيروس إيجابي، نموذج متابعة يحتوي على الإجراءات الواجب اتباعها بالمنزل مع وصف جرعات الأدوية وإجراءات المتابعة حتى الشفاء الكامل، مشيراً إلى أنه سيتم في الوقت نفسه تطبيق البروتوكول المتضمن جميع الإجراءات الوقائية للأطقم الطبية داخل هذه المستشفيات والواجب اتباعها في كل منطقة بالمستشفى للحفاظ على سلامة العاملين ضد الإصابة بفيروس كورونا، علاوة على تكليف مسؤولي مكافحة العدوى بالمستشفيات بالتواجد والمرور على مدار 24 ساعة يومياً لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات والتعامل بأقصى درجات الحزم حال رصد أي تهاون في تنفيذها، وأوضح إيهاب حنفي أنه بالنسبة للمرضي الذين خرجوا من المستشفيات أو النزل بحالات مستقرة ولا يتبقي لهم إلا المتابعة بالتحليل سيكون ذلك في أقرب مستشفى لمحل سكنهم بموجب نموذج تحويل من المستشفى أو النزل التي سبق حجز المريض بها.