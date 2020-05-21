توزيع 14 ألف كرتونة غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بالأقصر

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية انتهت من توزيع الكميات المقرر توزيعها في رمضان هذا العام من كراتين المواد الغذائية، حيث قام مكتب الأورمان بمحافظة الأقصر بتوزيع عدد 14 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ونجوع ومدن مراكز محافظة الأقصر.

وأكد "شعبان" أن التوزيع بدأ قبل حضور شهر رمضان بأسبوع على الأقل، وأن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأشار إلى أنه تم التوزيع بالقرى الأكثر احتياجًا فى جميع عزب ونجوع وقرى مراكز المحافظة (الأقصر – الزينية – البياضية – الطود – أرمنت – إسنا) .

وأوضح مدير عام الجمعية أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدءته الأورمان قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية التى تكفى الأسرة خمسة عشر يومًا بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة .