لبنان يسجل 63 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في موجة جديدة من ارتفاع عدد الإصابات بعدما لامست الصفر منذ قرابة أسبوعين.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية الأحد الماضي، بدء عملية إعادة فتح البلاد جزئيا اعتبارا من الاثنين، عقب أسابيع من حالة التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة ضمن الجهود لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وسجلت وزارة الصحة 63 إصابة جديدة بالفيروس، رفعت العدد التراكمي لمجمل الإصابات إلى 1024 إصابة، 36 حالة منها بين المقيمين، و27 حالة سجلت للوافدين خلال الـ24 ساعة المنصرمة.