بالصور ..بدء التشغيل التجريبي لأول وحدة مميكنة لبيانات الطلاب ببنها  

أعلن أحمد شعلان مؤسس ورئيس مبادرة بنها لشبابها، بدء التشغيل التجريبي لمشروع التحول الرقمي وميكنة إدارة شؤون الطلاب بإدارة بنها التعليمية، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه بالإدارات التعليمية علي مستوي الجمهورية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير العملية التعليمية والتحول الرقمي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمشاركة المجتمعية وتماشيا مع المشروع القومى للتحول الرقمي بمؤسسات الدولة، وتنفيذا لتحقيق رؤيه مصر 2030.

وقال "شعلان"، المتبرع بأعمال المشروع، إ نه جرى الانتهاء من تجهيز وتطوير ودهان غرفة شؤون الطلاب بالإدارة وتوفير 10 أجهزة حاسب آلي لحفظ بيانات 150 ألف طالب وطالبة وميكنتهم، مشيرا إلى أن المشروع يأتي تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية وطه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة وإشراف عبد الرحمن فتح الباب مدير الإدارة بهدف التسهيل فى استخراج بيانات النجاح وغيرها من الأمور الخاصة بالطلاب .

وأضاف شعلان أنه جري تركيب شبكة إنترنت داخلية لتسهيل إدخال بيانات الطلاب والتي بدأت من اليوم مع بدء التشغيل التجريبي، مشيرا إلى أنه مع بدء العمل سيتم العمل في المرحلة الثانية وهي إتاحة خدمات الوحدة أون لاين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بحيث يتم تخفيف عملية التعامل المباشر بين طالب الخدمة ومقدميها في إطار إجراءات التعايش والتباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا بالإضافة إلي ترميم السلالم بمبنى الإدارة بالرخام وتركيب مظلة لخدمة الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، أن المشاركة المجتمعية لها دور فعال فى تطوير العملية التعليمية والتحول الرقمي والتسهيل على أبنائنا الطلاب وتطوير الخدمات التعليمية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المستدامة 2030.