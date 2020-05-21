اعتبارا من 1 يونيو.. تقديم خدمات توثيق التوكيلات العامة بالشهر العقاري

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، تقديم خدمات توثيق التوكيلات العامة سواء كان توكيل رسمي عام او توكيل رسمي عام في القضايا بجميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري على مستوى الجمهورية اعتبارا من ١ يونيو المقبل.

وتضمن الكتاب الدوري لوزارة العدل رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتاريخ اليوم، التأكيد على اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمتعاملين مع تعليق لافتة تتضمن ضرورة ارتداء العاملين والمتعاملين الكمامات الطبية، وحظر نزعها داخل مكاتب وفروع التوثيق.

وكانت وزارة العدل قررت في وقت سابق مباشرة مكاتب الشهر العقاري عملها وتقديم خدماتها للمواطنين، التي حددها الكتاب الدوري لوزارة العدل، رقم 158 لسنة 2020، وأيضا الكتاب الدوري رقم 152 لسنة 2020، وهي خدمات "إثبات التاريخ للمحررات، التصديق على الدفاتر التجارية، محضر إيداع وصية مغلقة، محضر فتح وصية مغلقة، التوكيل الخاص بصرف المعاش، والإقرارات، والتوكيلات الخاصة بكل أنواعها وعقود بيع السيارات".