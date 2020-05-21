عيد الفطر ينعش مبيعات الأسماك والرنجة والملوحة

شهدت مبيعات الأسماك والرنجة والملوحة، انتعاشة فى المبيعات وزيادة فى الطلب بنحو 60%، تزامنا مع اقتراب فترة الحظر المقررة خلال إجازة عيد الفطر.

وقال طاهر طنطاوى، رئيس بورصة الأسماك بكفر الشيخ، لـ"الوطن"، إن عيد الفطر يعد موسما لانتعاش الأسماك، خاصة المملحة التى يعتاد على شرائها المواطنون للاحتفال بالعيد، لافتاً إلى أن أسواق الأسماك بالمحافظات كانت تعانى الركود نتيجة لضعف الطلب، إلا أن الـ5 أيام الأخيرة بدأت محال الأسماك والسلاسل التجارية استعداداتها بتنوع معروضاتها، وزيادة المعروض.

وأشار إلى ثبات أسعار الأسماك لتجار الجملة وأسواق التجزئة عند معدلاته، موضحاً أن هناك اختلافاً فى الأسعار بين المحافظات نتيجة قرار الحظر وضغط ساعات العمل والنقل الليلى الذى توقف بشكل كامل.

وأصبحت أسماك البلطى والبورى والمكرونة والرنجة والملوحة الصعيدى، الأكثر مبيعا، وأوضح أن عيد الفطر لا يختلف عن شم النسيم فى الإقبال على الأسماك، خاصة المملحة.

وقال عبده عثمان، نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة، إن أزمة كورونا ووفرة المعروض وتراجع الطلب حافظ على استقرار الأسعار، والإبقاء على أسعار شم النسيم، لافتاً إلى أن زيادة إنتاج المزارع السمكية أسهم فى هذا الاستقرار، حيث يباع كيلو البلطى ما بين 25 و30 جنيهاً والبورى من 40 لـ50 و«السبيط» من 90 لـ100 و«الوقار» من 70 لـ100 جنيه و«الكابوريا» ما بين 100 و120 جنيهاً، فيما استقرت أسعار الرنجة والملوحة نتيجة الإجراءات الاحترازية فى شم النسيم، وهو ما جعل هناك مخزوناً كبيراً فى الأسواق.

وقال إن سعر «الملوحة» الصعيدى يتراوح من 120 و150 للكيلو، والرنجة تتراوح ما بين 40 و70 جنيهاً للكيلو، فيما بدأت المطاعم والمحلات عبر وسائل التواصل الاجتماعى والخط الساخن بتفعيل خدمة التوصيل الديليفرى للمنازل.