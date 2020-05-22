أنابيلا هلال تغلب السقا بنجاح منقطع النظير وتتبرع لـ"رسالة"

حلت أنابيلا هلال، ضيفة في برنامج المسابقات الترفيهي "أغلب السقا"، الذي تقدمه المذيعة رزان مغربي، والفنان أحمد السقا، الذي يعرض على فضائية Mbc masr.

وخاض النجمان العديد من الألعاب منها لعبة الكرة والجردل وهي عبارة عن أن يضع كل منهم الكرة بالجردل ويفوز على الآخر، وبالفعل فازت أنابيلا على السقا في هذه اللعبة وأيضا لعبة الوش التاني ولعبة البازل، وفاز السقا عليها في لعبة الأغاني ورمي الأوراق على التورته.

وفي النهاية فازت أنابيلا هلال على الفنان أحمد السقا بنجاح منقطع النظير وفازت بجائزة مالية قدرها 100 جنيه وتبرعت بهم لجمعية رسالة.