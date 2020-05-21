تعافي أول مصابة بكورونا في مستشفى حميات الزقازيق

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج أول حالة شفاء مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، اليوم من مستشفى حميات الزقازيق، والتي تم اكتشاف إصابتها بالمستشفى منذ 15 يوما.

وأشار إلى أن المصابة استكملت العلاج وتم تقديم الرعاية الطبية لها بالمستشفى، وتحولت نتائج الفحوصات المعملية لها من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لها، على أن تقوم باستكمال فترة العزل بالمنزل، وتم التأكيد عليها بضرورة إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الفريق الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى على المجهود البطولي المبذول لصالح المرضي بالمحافظة، مثمناً دورهم الوطني، وشعورهم بالمسئولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفاني.