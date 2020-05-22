عهد تلوح لمروان أنها وراء ما حدث له ضمن أحداث الحلقة 28 من خيانة عهد

بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل خيانة عهد باتفاق عهد "يسرا" مع المحامي الذي يعمل لدى مروان "خالد سرحان" بأن يتولى قضية فرح "حلا شيحة" ويجعلها تأخذ مؤبد، وفي المقابل هددته عهد بالحقائق التي تعرفها عنه وعن شركته وعملهم في المخدرات والقضايا العرفية، فوافق على مساعدتها بدون تفكير.

وتضمنت الحلقة ظهور منعم "بيومي فؤاد" وهو يسير وراء عهد "يسرا" وبالفعل ذهب إلى شيرين "جومانا مراد" لكي يعرف حقيقة الأمر، واندهش عندما طالبت عهد من شيرين سرد كل ما حدث لهشام، ما جعل منعم يتعاطف مع عهد وعرض عليها المساعدة.

كما ظهر خلال الحلقة مروان وهو يتحدث مع عهد وطلب منها إحضار الفلاشة التي تثبت براءته لأن زوجته كانت خائنة، فبالتالي سيتم محاكمته على إنه دفاع عن شرف، ولكن لم ترسل عهد الفيديو الذي يريده مروان بل أرسلت له صورة هشام لكي تجعله يعلم بأنها هي التي فعلت فيه كل شيء.

ومسلسل خيانة عهد بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، وهو من تأليف أحمد عادل، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.