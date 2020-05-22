العوضي يعلق على "تكشيرة عشماوي": أنا بقدم دور مجرم مش سيرته الذاتية

علق الفنان أحمد العوضي، على أدائه في دور هشام عشماوي بمسلسل الاختيار، وانتقاد تكشيرته طوال المسلسل، قائلا "مش طالع أبين هو كان بياكل وبيحب مراته إزاي وبيضحك ويهزر إزاي، أنا مبعملش السيرة الذاتية بتاعة الشخص علشان تختار هو حلو ولا وحش".

وأضاف العوضي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، "الشخص ده بالفعل كان مجرم، واتحكم عليه بالإعدام، وأنا ببين هو كان مجرم قد إيه، وبعدين بناقش حتة معينة وهي عمليات الاغتيال وتنفيذها، وصراع نفسي ما بين اللي بيعمله وإن كان عنده حتة ناقصة اللي كان عماد عبدالحميد مديهاله وبيقول لا يبعث على نيته".

وتابع "في أماكن ضلمة من شخصية عشماوي، ولو ضحكت وهزرت يبقى أنا بمثل على المشاهد".