"غربل الكمين يا منسي".. مشاهد أثرت في المشاهدين في دراما رمضان 2020

أوشك الموسم الرمضاني التليفزيوني على الانتهاء، ولم يتبق من أغلب المسلسلات سوى حلقتين فقط، وعلى مدار 28 حلقة، كانت هناك مشاهد مميزة أثرت في الجمهور، ونالت الإعجاب والشكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها المشاهدون أكثر ما أثر فيهم خلال الشهر.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي أبرز 10 مشاهد علقت مع الجماهير خلال دراما رمضان 2020:

"غربل الكمين يا منسي".. جملة صاح بها الضابط "فتحي" الذي جسد دوره الفنان محمد إمام، خلال أحداث مسلسل "الاختيار"، بعد أن هاجم التكفيريون الكمين الذي يحرسه، فطلب من القائد أحمد منسي، الذي جسده أمير كرارة، أن يطلق القذائف على الكمين، في مشهد أبكى الملايين.

كما تحدث الكثيرون عبر "السوشيال ميديا" عن مشهد طلاق "غالية" ياسمين عبد العزيز، في مسلسل "ونحب تاني ليه"، والذي شاركها به الفنان شريف منير، حيث اعترف لها برغبته في الطلاق لتنهار باكية.

"أخوكو كلكو".. جملة نطق بها رضوان البرنس، الذي يؤدي دوره الفنان محمد رمضان، خلال أحداث مسلسل "البرنس"، لأشقائه حينما حاولوا توزيع ميراث والده، قبل أن يكتشفوا أن يمتلكه وليس لهم حق فيه.

كما خطف مشهد طلاق "نور" الفنانة آيتن عامر، من"زياد" في مسلسل "فرصة تانية" الأنظار، خلال رمضان الحالي، حيث كان الحوار بينهم غريبًا وجريئا على غير العادة، فقالت له "انت بتعمل كده عشان تشوف غلاوتك عندي صح؟"، وهو ما انتقدته الفتيات عبر السوشيال ميديا.

"آي لوف يو شوجر".. جملة سحرت قلوب الفتيات، بعدما قالها "عمر" آسر ياسين لـ"سكر" نيللي كريم، خلال أحداث مسلسل بـ"100 وش"، بعدما وقع في حبها، أثناء عمليات النصب التي يمارساها سويًا.

جنازة خالد أنور"هشام" في مسلسل"خيانة عهد"، كانت إحدى المشاهد التي نالت إعجال المشاهدين، خاصة وأنه قتل على يد حلا شيحا "فرح"، بعدما دفتعته لترتطم رأسه ويسقط قتيلًا، والمفاجأة كانت حضورها في العزاء وكانها متأثرة بوفاته.

انهيار "رقية" الفنانة دينا الشربيني، في مسلسل "لعبة النسيان"، بسبب علمها بأنها فقدت الذاكرة، ولا تتذكر زوجها، أو سن ابنها، أو محاولتها للانتحار، لتنهار باكية وتدخل في نوبة من الصراخ.

يأتي مشهد من مسلسل "البرنس" مرة أخرى ضمن المشاهد التي أثرت في الجمهور، حينما اكتشفت "سميحة"، الفنانة سلوى عثمان، تدبير أبنائها لحادث أخيهم، لتنهار باكية قائلة: "الله يلعن البطن اللي شالت عيال أنجاس زيكم".

مشهد استشهاد المقدم أحمد منسي، في الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، أحدث ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت الحلقة ذاتها التي استشهد فيها أبطال كمين البرث، ومن بينهم النقيب شبراوي والملازم سباعي.