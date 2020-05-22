افتتاح وحدة عناية مركزة بمستشفى الصدر بالمحلة

افتتح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، وحدة العناية المركزة بمستشفى صدر المحلة الكبرى، بسعة 17 سريرًا، ليصبح إجمالي عدد الأسرة بالعناية المركزة والمتوسطة 23 سريرًا، نظرًا لزيادة أعداد المرضي المترددين على المستشفى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة تعطي اهتمامًا كبيرًا للمستشفى، نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد واستقبالها المرضي من جميع أنحاء المحافظة.

وأشار الدكتور محمد حيدر مدير مستشفى الصدر بالمحلة، أن المستشفى تستقبل حالات من جميع أنحاء المحافظة، ويتم تقديم الخدمات الطبية على أكمل وجه بفضل فريق العمل من أطباء وتمريض وإداريين وعمال.