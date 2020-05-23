3 منافذ إلكترونية لتلقي شكاوى المواطنين بمرفق الكهرباء

دعا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، المواطنين الالتزام بمنازلهم، وإرسال الشكاوى أو الاستفسارات، على 3 منافذ الكترونية للجهاز، لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، للتيسير على المواطنين، في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وأشار الجهاز، إلى أن المنافذ الإلكترونية للجهاز، لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء، وهى كالآتي:

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.