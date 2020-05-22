الجمعة اليتيمة في رمضان بلا مخالفات: المساجد مغلقة

تلقت غرفة عمليات وزارة الأوقاف 27 تقريرا فرعيا من غرفة عمليات المحافظات بشأن مدى التزام المساجد بقرارات الوزارة بالغلق وتعليق صلاة الجماعة والجمع، بسبب وباء كورونا وخطورة التجمعات التي تعد أحد وسائل انتشار الجائحة.

وترأس الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني غرفة إدارة الأزمات والمتابعة بوزارة الأوقاف، لمتابعة تنفيذ قرارات الأوقاف بشأن غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة والجمع بسبب وباء كورونا.

وأكد الشيخ جابر طايع، لـ "الوطن"، أن الوزارة لم تتلق أي تقارير بأي مخالفات بشأن صلاة الجمعة، مؤكدا غلق المساجد كافة.

ووجه الشكر والتقدير لجميع الأئمة والعاملين بالأوقاف، شاكرا لهم التزامهم بتعليمات الوزارة في ضبط شؤون المساجد، وحسن فهمهم لصحيح الدين، وحسن تقديرهم للظروف الراهنة، داعيا لهم بمزيد من السداد والتوفيق.