لواء سابق عن ضبط خلية إخوانية: حاجة تفرح

أشاد اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ببيان وزارة الداخلية بشأن ضبط عدد من المتهمين تورطوا في تكوين خلية إخوانية تنتج أفلام مفبركة عن مصر، قائلاً: "صيغة البيان تفرح".

وأكد "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية extra news، أن هناك متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية، مضيفا أن خطة ضبط المتهمين كانت مؤمنة تماما، مستدلا على أن العملية تمت في منطقة الجمالية والمعادي ولم يتم إصابة شخص، منوها بأننا مقبلين على أيام يسيل فيها لعاب الجماعات الإرهابية كونها أيام مناسبات.

وشدد على أهمية وعي المواطن في مواجهة محاولات الجماعات الإرهابية لتزييف الحقائق، مؤكدا على أن الإنسان المصري ليس إنسانا عاديا، فهو كتلة من العواطف.

واستمرارًا لجهود وزارة الداخلية في كشف المخططات العدائية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، رصدت معلومات قطاع الأمن الوطني إصدار قيادات التنظيم الهاربة بالخارج تكليفًا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد، بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية "مفبركة"، مقابل مبالغ مالية ضخمة، تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد والترويج للشائعات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لبثها بقناة الجزيرة، تنفيذًا لتوجهات التنظيم الإرهابي.

ووفق بيان وزارة الداخلية، أمكن تحديد العناصر الإخوانية القائمة على إدارة هذا المخطط، الهاربين بدولتي "تركيا وقطر"، وأبرزهم، الإرهابي الإخواني الهارب، عبدالرحمن يوسف القرضاوي، وعبدالله محمد عبدالعزيز القادوم، ومعتز محمد عليوة مطر، ومحمد ناصر علي عبدالعظيم، وعمرو أحمد فهمي خطاب.

كما أكدت المعلومات اضطلاع العناصر الإخوانية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال كل من "شركة تيم وان برودكشن للإنتاج الفني"، بمنطقة المعادي بالقاهرة، بالإضافة إلى ستديو كائن بمنطقة عابدين بالقاهرة تحت اسم "بوهمين"، بالإضافة إلى تعاقدهم مع أحد العاملين بالمجال الإعلامي لعقد لقاءات مع بعض الشخصيات لإعداد مادة إعلامية مصورة وتحريفها بما يسيئ للدولة تمهيدًا لبثها عبر قناة الجزيرة.

وأشار البيان إلى أنه تم في الإطار القانوني ضبط القائمين على هذا التحرك بالداخل، وهم كل من، معتز بالله محمود عبد الوهاب، مالك شركة "تيم وان برودكشن"، وأحمد ماهر عزت مدير ومشرف ستوديو "بوهمين"، وسامح حنين سليمان "مسؤول إنتاج الأفلام"، وهيثم حسن عبدالعزيز محجوب، "مسؤول إعداد المواد الفيلمية"، ومحمد عمر سيد عبداللطيف، "مسؤول إعداد المواد الفيلمية".

وأكد بيان وزارة الداخلية، على أن تفتيش محال إقامة المذكورين ومقر الشركة والاستوديو أسفر عن ضبط العديد من أجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها عدة برامج، يتم استخدامها في أعمال المونتاج، وعدد من الأفلام الوثائقية المعدة، تمهيدًا لإذاعتها عبر قناة الجزيرة والتي تتضمن محتوى "مفبرك"، حول الأوضاع الداخلية بالبلاد.

ووفق البيان وفي ذات الإطار أصدرت قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي تكليفًا للإخواني صلاح إبراهيم مرجونة "يقيم بمدينة بئر العبد بشمال سيناء"، لإعداد مادة إعلامية لإنتاج فيلم وثائقي حول الأوضاع بشمال سيناء والادعاء بتعرض مواطنيها للتضييق الأمني، من أجل إذاعتها عبر قناة الجزيرة، وقد اضطلع بتشكيل مجموعة لتنفيذ المخطط جميعهم من جماعة الإخوان الإرهابية.