مكافحة الإدمان يشارك في ندوة دولية حول تحديات التعامل مع التعاطي

شارك عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الندوة الدولية التي نظمتها شرطة دبي، "أون لاين" تحت عنوان "تحديات التعامل مع تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية خلال فترة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا" كمتحدث رئيسي بجانب ثلاثة متحدثين آخرين وهم الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي، والدكتور حمد الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور أحمد الشطي مدير مشروع غراس بدولة الكويت، وبمشاركة أيضا 1000 من الخبراء المختصين في مجال مكافحة تعاطي المخدرات بدول منطقة الخليج.

واستعرض عثمان الإجراءات الاحترازية التي اتخذها صندوق مكافحة الإدمان لوقاية مرضى الإدمان من فيروس كورونا المستجد، منها التنسيق مع المستشفيات الشريكة بمد فترات العمل بالعيادات الخارجية، مع وجود أخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعي بين المرضى، وأيضا متطوعين مسؤولين عن توزيع المطهرات بين المترددين على العيادات وتخصيص أماكن جيدة التهوية لانتظار المرضى، وكذلك التعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها بشكل يومي.

كما يتم صرف الأدوية للمرضى "الحالات المستقرة" كل 15 يوما، لتقليل التردد على العيادات ومنع التكدس وأيضا منع الزيارات والإجازات لحالات "الحجز الداخلي"، وكذلك إعداد دليل توعوي إرشادي للوقاية من فيروس كورونا وتوزيعه على مرضى الإدمان، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، بجانب تطوير خدمات تأهيل مرضى الإدمان عن بعد بجانب توفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الالكترونية مع استمرار عمل الخط الساخن 16023 على مدار 24 ساعة لتقديم كل الخدمات والمشورة في أي وقت أو من خلال متابعة جلسات البث المباشر على صفحة الصندوق من خلال المتخصصين.

وأوضح عثمان أنه مع بداية تطبيق الحظر المنزلي شهدت الاتصالات الواردة للخط الساخن 16023 ارتفاعا من الأسر للمشورة "الاكتشاف المبكر للإدمان" بنسبة 38%، كما أن الاتصالات الواردة للخط الساخن لطلب العلاج من "المهنين والحرفيين" زادت بنسبة 28% كما يقوم الصندوق ببث جلسات "أون لاين " لتقديم الدعم النفسي والرد على استفسارات المتعافين وأسرهم من خلال أخصائيين متخصصين لدى الصندوق بجانب تنظيم جلسات العلاج الجماعي للمتعافين "أون لاين"، وهي عبارة عن مجموعة من المهارات الحياتية التي تساعدهم على التخلص من سلوكيات الإدمان واستمرارهم في التعافي والحد من الانتكاسة.

وكانت تتم هذه الجلسات داخل المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، وأنه منعا للتجمعات كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا يتم حاليا تنظيم جلسات العلاج الجماعي خلال تواجد المتعافين في منازلهم دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفيات‪‬ واستفاد من هذه الجلسات ما يقرب من 5000 متعافي حتى الآن.