المساجد في رمضان: ندرة بالمخالفات.. والأوقاف تشكر العاملين بها

شهد شهر رمضان هذا العام، ندرة في المخالفات بالمساجد، في ظل قرارات غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة والجمع بسبب وباء كورونا.

وشددت الوزارة علي ضرورة غلق المساجد من الداخل وأنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور، وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله.

وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

طالبت الوزارة بالاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني. وأكدت الوزارة على أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.

وشملت المخالفات إيقاف محمد الهادي غمري محمد، القائم بأعمال مدير إدارة أوقاف القاهرة الجديدة، عن العمل وإعفاؤه من كل الأعمال الإدارية والإشرافية، بناء على تقرير التفتيش الميداني ومذكرة رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، حيث تم إيقاف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، مع إعفائه من كل الأعمال الإدارية والإشرافية.

وأنهت الوزارة خدمة عامل بمديرية الإسكندرية لمخالفته تعليمات الوزارة بالغلق، لقيامه بفتح زاوية الودود بحي اللبان التابعة لإدارة الجمرك بصلاة التراويح، كذلك إنهاء خدمة مقيم شعائر في مديرية أوقاف بني سويف، وذلك لمخالفته تعليمات غلق المساجد، وإقامة فراشة بجانب مسجد عبدالعظيم مجاور عطية بمدينة بني سويف وإمامة المصلين لصلاة التراويح.

وشملت القرارات إلغاء تصريح الخطابة للدكتور علي محمد حسن علي، وشهرته علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والفلسفلة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالزقازيق، بعد تداول نشطاء فيس بوك، منشورات تدينه بتهم عديدة، بينها إثارة الفتن الدينية والسياسية والطائفية، بمحاولته إشعال الفتن ضد قرارات الدولة بعد غلق المساجد خشية انتشار وباء كورونا، واعتراضه على تعزية غير المسلمين، وترويجه لأفكار بعيده كل البعد عن المنهج الأزهري.

كما ألغت الوزارة ترخيص خطابة أبو اليزيد محمد أبو اليزيد عوض خطيب مكافأة بإدارة أوقاف طنطا أول، بسبب تجاوزات لا تتسق مع شخص يصعد المنبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تجاوزات المذكور على صفحته، وإبلاغ الجهات المختصة بمتابعة جرائم النشر الالكتروني بما نشره على صفحته الخاصة.

وشملت قرارات الأوقاف في رمضان، إنهاء خدمة شحاتة حافظ موسى مؤذن بمديرية أوقاف جرجا بناء على حكم قضائي، وإنهاء خدمة صفوت محمد سعاده الطنوبي مؤذن بمديرية أوقاف الغربية بناء على حكم قضائي، حيث أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الأوقاف طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، خدمتهما، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بمنعهما من العمل بالمساجد على أي نحو كان، ويعمم منشور بذلك على جميع المحافظات والإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.

ووجه الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، الشكر والتقدير لجميع الأئمة والعاملين بالأوقاف شاكر لهم التزامهم بتعليمات الوزارة في ضبط شؤون المساجد، وحسن فهمهم لصحيح الدين، وحسن تقديرهم للظروف الراهنة، داعيا لهم بمزيد من السداد والتوفيق.

فيما أكد الدكتور عبدالله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف، لـ"الوطن"، على أن الاستجابة التي شهدناها من قبل المواطن المصري وآئمة الوزارة، تبرهن أولا على ثقافة الشعب المصري وثقته في وزارة الأوقاف والدولة وحرص كثير من أبناء الوطن على الالتزام بالإجراءات الوقائية للحكومة ويدل على مدى تأثير الخطاب الديني لوزارة الأوقاف في الشعب المصري وثقة المواطنين بسمؤوليتها.