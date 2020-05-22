حصيلة تجارتهما بالمخدرات.. ضبط زوجين بتهمة غسل 15 مليون جنيه بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وزوجته بالغربية، لقيامهما بارتكاب أفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 15 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، قيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات مسجلة" وزوجته، والمقيمان بمحافظة الغربية، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.