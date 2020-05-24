عضو "استشاري ترامب" لـ"الوطن": لقاح كورونا سيكون جاهزا نهاية العام

تحدث بروفيسور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن الأدوية المستخدمة لمعالجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وكذلك أهم وآخر التطورات بشأن إنتاج لقاح للفيروس.

وقال "صوما"، في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "بالنسبة للأدوية المستخدمة في علاج الفيروس، فهناك الهيدروكسي كلوروكوين، وهناك ريمديسيفير، وهذه الأدوية تستخدم في الوقت الحاضر لمعالجة المرضى ويبدو أنها تحقق نتائج إيجابية في الوقت الحاضر".

وأضاف: "كما تعمل الشركات على اللقاح الذي يمكن أن يجري تطويره خلال 6 أشهر أو 7 أو 8 بحلول رأس السنة هناك احتمال كبير أن يكون اللقاح المعالج للفيروس جاهزا، ونحن نأمل أن يكون موجودا في السوق الأمريكية".

وتابع: "وأعتقد أن هناك شركة فرنسية قدمت لها الحكومة الأمريكية الأموال اللازمة لإيجاد لقاح لهذا المرض، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستحصل على أول دفعة من هذا اللقاح مع نهاية السنة الجارية وبحدود 300 مليون لقاح".