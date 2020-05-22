ضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبين القناطر وطوخ

ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيلين عصابيين لترويج المواد المخدرة علي عملائهما بشبين القناطر وطوخ.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المخدرات بدائرتي مركز طوخ وشبين القناطر، وأسفرت الحملة عن ضبط تشكيلين عصابيين.

ففي طوخ تم ضبط كل من"ك.ر"، 22عامًا، عاطل، و"ع.ا"، 23 عامًا، عاطل، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس زنة 85 جرام وكمية من مخدر الشادو زنة 70 جرامًا ومبلغ مالي 90 جنيهًا، و3 هاتف محمول.

وفى شبين القناطر تمكن الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث المركز من ضبط كل من "ح.ف"، 32عامًا، عاطل، و"م.ع"40، عامًا، عاطل، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر زنة 150 جرامًا ومبلغ مالى 900 جنيه، وهاتفين محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، مؤكدين أن المبلغ المالي حصيلة تجارتهم الآثمة، والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.