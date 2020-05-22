مستشفى العزل بسوهاج: الوضع كارثي وتخطينا القدرة الاستيعابية

أصدر مستشفى حميات سوهاج المخصصة لعزل مصابي كورونا، بيانًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". ذكر البيان، أن الوضع أصبح كارثيًا بسبب تخطي القدرة الاستيعابية لعزل اشتباه حالات كورونا.

وأكد البيان، أن مستشفى حميات سوهاج أغلقت ليلة أمس أبوابها على 42 مريضًا بكورونا فى مبنى واحد مكون من دورين، مضيفًا "لكم أن تتخيلوا حجم الكارثة".

وأشار البيان إلى أن نسبة الوفيات في تزايد لعدم وجود إمكانيات بالمستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة.

وأوضح البيان أن الأطباء يصرخون، ولا نجد أماكن لدخول المرضى، ولا نستطيع الامتناع عن استقبال المزيد.

وأهاب المستشفى بأهالي المحافظه البقاء في بيوتهم والالتزام بالتباعد الاجتماعي.