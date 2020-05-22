"الجندي" للإخوان: أيوا إحنا طبالين لبلدنا ولجيشنا

قال الشيخ خالد الجندي إن "اللقيط" هو من وجدوه مرميا على الرصيف أو في صفائح القمامة أو في الشارع، و"اليتيم" هو من يفقد والده، و"اللطيم" هو من يفقد والدته، ومن فقدهما الاثنين اسمه لقيط، واللقيط هو من ليس له أصل ولا ملة ولا جذور أو عائلة أو انتماء.

وتحدث الشيخ خالد الجندي خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc"، عن اللقطاء ممن عدموا الوطن ولفظتهم الأوطان، اللذين يعيشون عالة متسولين على فتات أموال مشبوهه للإضرار بالأهالي الذين كانوا ينتسبوا لهم في يوما ما، وباعوا دينهم.

وأضاف الجندي: "واحد زي محمد ناصر اللي مع إعلام الإرهاب وقف وقال أنا كافر بالإله اللي بيعبده شيخ الأزهر، لأنه لقيط، هؤلاء لقطاء عدموا الأوطان ويحاولو طوال الوقت الترويج المغلوط وتسفيه الصحيح وبيقولو علينا إننا شيوخ السلطان.. واللي بيقولوه فخر لينا ومش عيب ولا عار وفي مرة تانية يقولك ده فلان شيخ النظام مش أحسن مانبقى شيوخ للفوضى.. بيقولو علينا طبالين.. أيوا إحنا طبالين لبلدنا ولجيشنا وأعلى مافي خليكوا أركبوه ومش هتخلوا الباطل حق والحق باطل".