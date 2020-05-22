العيد الأحد في لبنان والإمارات والكويت

أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، أنه بعد غد الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي الجمهورية اللبنانية، في بيان مساء اليوم: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد السبت هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك 30 يوما، ويكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1441ﻫ".

وأضاف دريان: "وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصة، وعلى اللبنانيين جميعا بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب".

الرؤية الشرعية الكويتية: غدا المتمم لشهر رمضان المبارك.. والأحد أول أيام عيد الفطر

وفي الكويت، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية، مساء اليوم، أن يوم غد السبت، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شوال، ليكون يوم الأحد المقبل، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان عدد كبير من الدول الإسلامية، من بينها أندونيسيا، وماليزيا، أعلنوا أن يوم غد السبت، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأحد أول أيام العيد.

بعد غد.. أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية في الإمارات، أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأحد هو غرة شهر شوال و أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال وزير العدل الإماراتي، رئيس اللجنة سلطان بن سعيد البادي الظاهري - في بيان مساء اليوم- إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية، وعليه فإن غدا السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأحد الموافق 24 مايو هو غرة شهر شوال لسنة 1441 هجرية أول أيام عيد الفطر المبارك.

ورفع وزير العدل الإماراتي وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة السعيدة أصدق التهاني والتبريكات إلى رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

وهنأ سلطان بن سعيد البادي الظاهري شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة بحلول عيد الفطر السعيد.

وأعلنت السعودية والأردن والوقف السني في العراق أن غداً السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لمخا ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.