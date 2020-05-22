فيديو.. جائزة أفضل "مخمضة" لضحايا "رامز مجنون رسمي"

استعرض الفنان رامز جلال أقوى 5 "مخمضات" للنجوم ضيوف برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وخوفهم أثناء مواجهة فقرة الثعبان المذاع على شاشة " MBC مصر"، طوال شهر رمضان الكريم.

وحصلت الفنانة بدرية طلبة على المركز الخامس لدخولها في وصلة صريخ طوال تحريك كرسي المقلب، والمركز الرابع للفنان محيي إسماعيل الذي دخل في نوبة خوف كبيرة.

وحصل الفنان باسم ياخور على المركز الثالث، بينما المركز الثاني حصلت عليه الفنانة منة عرفة، التي دخلت في نوبة صراخ وتوسلات لرامز جلال، بينما المركز الأول كان من نصيب اللاعب التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي.

ويعرض برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد في الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.