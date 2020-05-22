"الجمعة في الدقهلية".. تطهير وتعقيم للمنشآت والشوارع للوقاية من كورونا

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، إن جهود أعمال الفرق الميدانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، مستمرة خاصة تلك القائمة بأعمال التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح وأماكن التجمعات ومواقف السيارات، تتم بصفة دورية، ويتم تكثيف أعمال التطهير والتعقيم خلال أيام العطلات والإجازات، فضلا عن ساعات الحظر يوميا، وعلى مدار الأسبوع، حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، في تصريحات له، أن جهود أعمال فرق العمل القائمة على تحسين مستوى النظافة، ورفع القمامة وأعمال التجميل والصيانة، تتواصل بشكل يومي مستمر، في إطار خطة المحافظة، لرفع كفاءة الشوارع والميادين.

وأشار إلى مشاركة فرق العمل بالحملات الميكانيكية ووحدات الصيانة والبيئة والنظافة ووحدات الإنارة والكهرباء بالوحدات المحلية، فى تنفيذ كل بنود وبرنامج الخطة بهدف تحقيق رضاء مواطني المحافظة.

وأكد المحافظ، متابعته الشخصية لجميع أنشطة العمل مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة، تضمن سلامة وحياة المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن مواصلة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم، وتحسين مستوى النظافة بمدن ومراكز المحافظات، خاصة خلال أيام الإجازات والعطلات.