إصابة ضابطين و10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة شرطة بأسيوط

أصيب ضابطي شرطة و10 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لمركز شرطة البداري عند قرية الهمامية، وذلك خلال عودتهم من مأمورية بقرية النواورة دائرة المركز.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركزشرطة البداري، بوقوع حادث انقلاب سيارة خاصة بمركز شرطة البداري وإصابة مستقليها بالهمامية، وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة والإسعاف، وبالمعاينة والفحص، تبين انقلاب السيارة رقم (2528 )وذلك بالهمامية بجوار الكوبري

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من " مروان م ك" 30 سنة، ضابط شرطة بالبداري، "مصطفى خ" 42 سنة، ضابط شرطة بالبداري، علم الدين حداد 42 سنة أمين شرطة، أحمد محمود أحمد 39 سنة خفير نظامي، أيمن رفعت حمدي 40 سنة أمين شرطة، ناجح أمين حسني 40 سنة خفير نظامي، بهاء فرغلي حسن 45 سنة أمين شرطة من قوات مركز شرطة البداري.

كما أصيب كلا من شيماء عوض عمر 28 سنة مقيمة بالنواورة، صابرين عوض عمر 21 سنة مقيمة بالنواورة، عمر ماهر بدر 30 سنة مقيمة بالنواورة، آدم عمر ماهر، سنة، عمار عمر ماهر عمر، عام ونصف.تم نقل مصابي الشرطة إلى مستشفى الشرطة وباقي المصابين إلى مستشفى البداري، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية .