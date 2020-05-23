"المصل واللقاح": جزء كبير من المجتمع مصاب بكورونا دون أعراض

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز علاج أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن أعداد الإصابات التي تعلنها وزارة الصحة جراء فيروس كورونا هي الأعداد الفعلية التي أجرت المسحة وحالتها تحتاج للمسحة وهناك جزء كبير من المجتمع بدون أعراض ونسب إصابات مثلما تحدث وزير التعليم العالي بأنه يمكن أن يكون هناك إصابات أكبر من ذلك، كما أن هناك قنابل موقوتة في المجتمع وتمثل 85% من الحالات وتكون بدون أعراض.

وأضاف "الحداد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن الأشخاص الذين لا يظهر عليهم أعراض تشكل شيء إيجابي وسلبي في نفس الوقت الإيجابي لأن الكثيرين سيصابون بكورونا بدون أعراض أو بدون مشاكل صحية، والشيء السلبي هو أنهم يتحركون في المجتمع وهم لا يعلمون أنهم ناقلين للمرض.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية التي يستهتر بها البعض هي علاج فيروس كورونا حتى الآن لحين إيجاد علاج أو لقاح، موضحا أن كورونا فيروس رذاذي ينتقل عن طريق الهواء، وارتداء الكمامة للمصاب والمتعافي يمنع انتقال الفيروس بنسبة 65%.

وتابع أنه من النادر أن المصابين بالفيروس ولم تظهر عليهم أعراض أن تظهر عليهم مشاكل صحية سريعة خلال فترة حضانة كورونا المتمثلة في الـ 14 يوما، ولكن قد تحدث مضاعفات لبعض الأشخاص خاصة المصابين بالأمراض المزمنة مثل مرضى السكر والقلب، لذا يجب الحيطة والحذر وعند الشعور بأي إعياء أو ارتفاع درجات الحرارة بشكل متواصل لمدة 3 أيام متتالية أو مضاعفات تنفسية مثل الكحة الجافة عليهم الاتصال 105، موضحا أن الأشخاص الدين يظهر عليهم أعراض تحدث في الأسبوع الأول من التعرض للفيروس.