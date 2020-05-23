"بلياردو وأغنية شعبية".. في الحلقة الـ30 من مسلسل ولاد إمبابة

يلعب "عسلية" الفنان سعد الصغير، و"زمارة" الفنان مصطفى أبو سريع، "بلياردو" بعدما أصبحا أغنياء ويعيشون في فيلا والدتهم "إمبابة" فريدة سيف النصر، قبل أن تدخل شقيقتهما "أفراح" الفنانة شمس، وتطلب منهما التدخل لكي يقنعوا والدتهما بزواجها من "مصيلحي" الفنان هاني حسن الأسمر، في بداية الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل ولاد إمبابة.

ويجتمع جميع أفراد العائلة حول حمام السباحة الخاص بالفيلا التي يملكونها، ثم يغنون برفقة أبناء شقيقهم الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أغنية شعبية "حبيبي ضحكته حلوة"، ويشاركهم الرقص "زمارة" و"مصيلحي"، وتنتهي أحداث المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل ولاد إمبابة، في إطار كوميدي، من خلال راقصة شهيرة معتزلة متعددة الزيجات والأبناء، وتقرر جمع شمل أولادها وأحفادها، ويلعب لطفي لبيب دور أحد أزواجها، وتجسد دور الراقصة المعتزلة، الفنانة فريدة سيف النصر، وأبناؤها هم سعد الصغير ومصطفى أبو سريع وعمرو رمزي وشمس.