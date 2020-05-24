القداسات تعود اليوم لكنيسة القيامة بعد توقف شهرين بسبب كورونا

أعلن الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسي الأورشليمي للأقباط الأرثوذكس، أن كنيسة القيامة ستفتح أبوابها للصلاة، اعتبارا من اليوم الأحد، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأنبا أنطونيوس، أن شروط عودة القداسات من جديد للكنيسة بعد توقف دام لمدة شهرين، ضرورة ألا يتجاوز العدد الإجمالي للمصلين والزائرين من كل الطوائف 50 شخصا في كل كنيسة في آن واحد، مع التزامهم بارتداء الكمامات.

وكانت كنيسة القيامة بالقدس، أغلقت أبوابها أمام الأقباط في مارس الماضي، كما أغلقت أبوابها أمام الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد القيامة في الأراضي المقدسة بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.