المقرحي: الأمن الوطني أصبح قادرا على التغلغل وسط تلك العصابة الإرهابية

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن إعلان وزارة الداخلية عن مقتل 21 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في شمال سيناء، خبرا سعيدا، وهو إلحاقا بخبر أمس الجمعة، حيث تم ضبط العصابة الإرهابية التي تجمع المعلومات وبث الفيديوهات والتحريض على مصر.

وأضاف "المقرحي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن جهاز الأمن الوطني نجح في جمع المعلومات وتحديد أهدافها، مشيدا باقتحام البؤرتين في وقت واحد، متابعا: "بسم الله ما شاء الله أصبح جهاز الأمن الوطني من القوة والقدرة والإمكانية في التغلغل وسط تلك العصابة الإرهابية"، مؤكدا أن المواطن السيناوي أصبح متعاونا بشكل كبير مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة.

وأشار إلى أن مسلسل الاختيار أثر على المواطنين، وجعلهم يريدون التخلص من الإرهاب وعناصره، متابعا: "الأمن مش بيقرأ الفنجان، وإنما يعتمد على المعلومات التي تصل إليه من أجهزة أمن المعلومات، وجزء منها يكون مصدره المواطنين"، مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية تحاول أن تتخذ من المناسبات التي ينتظرها المصريون موعدا لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.