غداً.. توقف حركة القطارات والمترو والأتوبيسات لمدة 6 أيام

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إيقاف حركة قطارات السكة الحديد على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، والخطوط الثلاثة للمترو، خلال عيد الفطر المبارك، وتحديداً من صباح غداً الأحد وحتى الجمعة الموافق 29 مايو الجاري، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بوقف حركة المواصلات العامة خلال عيد الفطر المبارك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن آخر رحلات القطارات سيكون اليوم، لافتاً إلى أن جميع القطارات العاملة تم تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحا أن جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون كمامات طبية وقفازات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رسلان، في تصريحات ل"الوطن"، إن جميع رحلات قطارات عيد الفطر تسير بصورة منتظمة ولا يوجد لدينا أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مشيراً إلى أن عمليات التعقيم تتم بصورة دورية، إضافة إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة على مداخل ومخارج المحطات لتسهيل عمليات استقلال الركاب للقطارات، موضحاً أن غرامات التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات تتم بشكل صارم.

ومن جهته، أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أنّه سيتم خلال إجازة العيد وتوقف حركة القطارات تنفيذ حملات مكبرة لتطهير وتعقيم القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر مستمرة، ومكاتب الصرافين والإداريين، لافتا إلى أنّ الشركة حريصة على تنفيذ قرارات دولة رئاسة الوزراء، إضافة إلى إلزام العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية يوميا لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات ل"الوطن"، أنّه سيتم إجراء تعقيم شامل لنحو 80 قطارا يعملون بالخطوط الثلاثة للمترو، وسيكون هناك خطة محكمة مع عودة حركة القطارات لطبيعتها، وسيكون هناك قطارات إضافية سيتم الدفع بها يوميا، لمنع حدوث أي زحام من قبل المواطنين داخل عربات القطارات والمحطات.

وأكد أنّ غرفة العمليات المركزية عقب العودة بعد العيد، ستتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه اعتبارًا من يوم الأحد أول أيام العيد حتى يوم الجمعة 29 مايو الجاري، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مع غلق كل المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كل وسائل المواصلات العامة وأوتوبيسات الرحلات.