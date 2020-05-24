حظك اليوم الأحد 24-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من الناس على متابعة كل جديد في عالم الأبراج ومعرفة حظك اليوم، ويجدون متعة في معرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

ما زال القمر في صفك ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تمدك الأفلاك بروح مرحة وطاقة عاطفية وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ما زال القمر في منزل المال واليوم يطالبك الفلك أن تراجع جيدا خطواتك إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأثير في الآخر وتستخدم منطقا سليما.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في برجك يعدانك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية واجتماعية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ما زال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس وعطارد بمنزل المشروعات يمنحانك منطقا سليما وحجج قوية ويساعدك ذلك على الوصول لأهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم لإظهار الإخلاص لمن حولك مما يزيدك قيمة وتشعر بتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة مديحة كامل، ويوافق تاريخ ميلادها 3 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، يجب أن تنتبه ولا تتورط في مخالفات أو أفعال تؤخذ ضدك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

من الأفضل أن تتحكم في انفعالاتك وأن تخفف كلامك وعليك أن تستمع جيدا للأخرين.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد داعمان ويساعدانك أن تجد حلولا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة حورية فرغلي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتحارب من أجل التقدم ويمنحك يوما مناسب للبيع والشراء والتخطيط للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزلك الثامن يدفعانك للاقتراب ممن تحب وتؤثر في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ما زال القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في معاملاتك وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تتغلب على المعوقات بالتفهُّم وباحترامك لحقوق الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة لوسي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك قوة ويساعدك على استثمار جهودك وتتوصل لمعلومات مفيدة وتكتسب خبرات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتفهّم وجهة نظر الآخر وقد تضع بذلك حلولا جذرية لبعض الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي النجم العالمي نيكولاس كيدچ، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس وعطارد داعمان ويجعلانك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

يطالبك الفلك بعدم إعطاء ثقتك لأي شخص إلا بعد دراسة وتمحيص.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر ما زال في وضع معاكس ويجب أن تفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.