الجندي: شرف إني أقعد على قهوة.. ناسها "ولاد بلد ورجولة"

أبدى الشيخ خالد الجندي فخره بأنه جلس على إحدى المقاهي قائلًا: "أنا تشرفت بإني قعدت على قهوة، وكانت النتيجة إني عرفت البلد والشارع والناس وأنا من حي كله رجالة اسمه حي الخليفة".

وقال الجندي، خلال مشاركته في مجلس العلم لبرنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "الشيخ اللي ميقعدش على القهوة مينفعش يبقى شيخ".

وتابع: "القهوة دي ناس ولاد بلد مش رايح يعاكس بنات لكن رايح يقعد في منتدى" موضحا: "اتربينا في حتة الكبير بتاعك مركز شباب الحبانية، وواحد مصاحب علي علوكا مش هيطلع طيار هيطلع ابن بلد" مشددًا على أن الجلوس على القهى يعلم "التعود على قيم الرجولة وقيم أولاد البلد".