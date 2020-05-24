بخط يده.. مساعد عشماوي في الاختيار يهنئ الأطباء بالعيد: أنتم أبطال

"أنتم أبطال الحاضر".. بتلك الكلمات بدأ الفنان عابد عناني، الذي جسد شخصية عماد عبدالحميد مساعد هشام عشماوي في مسلسل الاختيار، في رسالته عبر "الوطن"، لتهنئة الجيش الأبيض بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب الفنان عابد عناني بخط يده: "أنتم أبطال الحاضر بما تقومون به للحرص على سلامتنا، وأتمنى من رب العالمين أن يعينكم بقدر ما تقمون به، ولن ننسى دوركم في هذه الأوقات الفارقة من تاريخ العالم، كل عام وأنتم بخير وأدمكم الله فخرا لنا.. عابد عناني".

جهد كبير بذله الجيش الأبيض في مصر، في سبيل علاج المصريين من فيروس كورونا، منذ تسجيل أول حالة إصابة في مارس الماضي، وسقط من بينهم عدد من الشهداء خلال تأديتهم مهام عملهم بحماية الشعب الشعب المصري من "كوفيد-19".