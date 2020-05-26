بعد نجاح المسلسل.. هكذا يحتفل مؤلف "النهاية" بعيد الفطر

على مدار عدة شهور، صنعوا بكامل طاقتهم "مغامرة" جديدة بالدراما المصرية، وهي أول مسلسل خيالي على ذلك القدر من التميز والاختلاف، فنقلوا المشاهدين لما بعد 100 عام، بتطور وتكنولوجيا جديدة كليًا، تنتشر فيها الروبوتات وتشتعل بينها الصراعات.

بعد انتهاء التصوير لمسلسل "النهاية"، بطولة الفنان يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج سينرجي "تامر مرسي"، وطاقم عمل ضخم، حرص نجومه الذين تحولوا لعائلة كبيرة على الاحتفال به في إطار الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها، وفقًا لحديث مؤلف العمل.

وقال المؤلف عمرو سمير عاطف، لـ"الوطن"، إنه بعد انتهاء التصوير حرصوا على الاحتفال بنجاحه، خاصة أن الجميع تحولوا لأصدقاء وعائلة بسيطة، وهو ما شكل روحًا مميزة وطيبة انعكست على العمل.

الاحتفال بعيد الفطر هذه المرة سيكون حدثًا استثنائيًا بالنسبة لـ"عاطف"، فلن يشهد الأحداث المعتادة من الزيارات واللقاءات والنزهات، وسيقتصر على المنزل، على حد قوله، مضيفًا: "هنلتزم بالبيت لحد لما يبقى متاح لينا الخروج، لمنع انتشار الفيروس".

وسيحرص مؤلف العمل الدرامي أيضًا، على قضاء أوقات مميزة مع أسرته بالمنزل، ومشاهدة التلفزيون ومسرحيات العيد الشهيرة التي يتم عرضها به، فضلًا عن تهنئة باقي أفراد عائلته وأصدقائه عبر الهاتف.

وبعد انتهاء عيد الفطر بحوالي 10 أيام، سيكون عمرو سمير عاطف على موعد مع طاقم عمل المسلسل لتحديد إمكانية طرح جزء ثاني من "النهاية"، مشيرًا إلى أنه توجد لديه عدة خطط فنية حاليًا، ولكنه لم يحسم موقفه ويبحث لتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

ووصف المسلسل، بأنه "مغامرة جديدة في كل تفاصيله" له ولجميع القائمين على العمل الدرامي، حيث لم يسبق لأحد في مصر تناول الخيال العلمي عن قرب من قبل، فهو فكرة خالصة يتم عرضها لأول مرة، وغير مقتبسة من أي أعمال أجنبية أخرى، موجهًا الشكر للمخرج ياسر سامي، الذي تمكن من أن يخرج المسلسل بهذه الجودة.

مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج سينرجي "تامر مرسي"، وجذب أنظار الجماهير منذ طرح الإعلان التشويقي حتى نهاية رمضان، حيث تدور أحداثه في عام 2120، حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه، وشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل، وناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومحمد لطفي، ومحمود الليثي، وسهر الصايغ، وياسمين علي.