إزالة 14 تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة 14 تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
08:25 م | السبت 23 مايو 2020
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 14 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص.
وذكر المحافظ أن من بين هذه الحالات، 4 تعديات بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 610 مترًا مربعًا، و10 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1805 مترًا مربعًا.
وأشار "القاضي"، إلى أن إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، بلغت 811 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدانًا و18 قيراطًا و8 أسهم، و2895 حالة إزالة مباني بمساحة 397706 مترًا مربعًا.
وشدد المحافظ، على تكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيرًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة.