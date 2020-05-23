إزالة 14 تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 14 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص.

وذكر المحافظ أن من بين هذه الحالات، 4 تعديات بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 610 مترًا مربعًا، و10 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 1805 مترًا مربعًا.

وأشار "القاضي"، إلى أن إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة، بلغت 811 حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة 3915 فدانًا و18 قيراطًا و8 أسهم، و2895 حالة إزالة مباني بمساحة 397706 مترًا مربعًا.

وشدد المحافظ، على تكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيرًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة.