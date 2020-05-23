ضبط شخص يروج لكمامات طبية مجهولة المصدر عبر "فيس بوك" بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط شخص مقيم بمركز بني مزار، يروج لكمامات طبية مجهولة المصدر عبر "فيس بوك"، وبحوزته 18500 كمامة.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارًا من وحدة مباحث بني مزار، يفيد بقيام "ع م"، 33 عامًا، حاصل على بكالوريوس، بالترويج لبيع كمامات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك فى غير الأماكن المخصصة للبيع.

وضُبط المتهم بمحل إقامته وبحوزته هاتف محمول وجهاز تابلت المُستخدمان فى ارتكاب الواقعة، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل، عبارة عن الحساب والصفحة والمشاركات المشار إليها، كما تبين وجود مراسلات بينه وبين أشخاص آخرين للاتفاق على بيع الكمامات، وتم ضبط 8 كراتين بداخلها 370 علبة بإجمالى 18500 كمامة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه، فى محاولة لاستغلال الظروف الراهنة للترويج لبيع مستلزمات طبية "كمامات" عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمواطنين الراغبين بغرض الاستفادة ماديا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.