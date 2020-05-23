مصرع طفل وإصابة 7 في حادثي سير ببني سويف

لقي طفل مصرعه، وأصيب 7 آخرون في حادثي سير بطرق بني سويف، ونقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

وفي الحادث الأول لقي طفل مصرعه، وأصيب 5 من أسرة واحدة، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق سنور بحوالي 500 مترًا بنطاق محافظة بني سويف، وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة.

وتبين أن الجثة لطفل يدعى مصطفي صابر منصور، 3 سنوات، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بني سويف العام تحت إشراف النيابة العامة.

أما المصابين فهم صابر منصور محمد، 40 سنة، مصابًا بغيبوبة، وأطفاله وهم "جنا" 11 سنة، مصابة باشتباه بكسر في القدم اليسرى وجروح وسحجات بالجسم، و"خديجة" 4 سنوات، مصابة بجروح وسحجات بالجسم، و"أحمد" 9 سنوات، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، وعلاء سعد عبدالنظير، 32 سنة، مصابًا باشتباه بكسر بالساق اليسرى وجروح وسحجات بالجسم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

فيما أصيب مستشار ووالدته، مساء اليوم، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق بنى سويف الزعفرانة الجديدة علي بعد 60 كيلو مترًا.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم "أحمد.ع.م"، 40 سنة، مستشار بهيئة النيابة الإدارية مصابا بسجحات وكدمات بالجسم، ووالدته "سوسن.ف.م"، 76 سنة، مصابة باشتباه بكسر في الذراع الأيمن.

ونُقل المصابان إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.