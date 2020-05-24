"ونحب تاني ليه" الحلقة الأخيرة.. عبدالله يحضر حفل زفاف طليقته "غالية"

في الحلقة الأخيرة من مسلسل ونحب تاني ليه، انتصرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والتي جسدت دور "غالية"، لقصة حبها مع مراد السويفي، والذي قام بدوره كريم فهمي، وتم زواجهما.

ورفضت "غالية" خلال أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، العودة مجددًا لطليقها "عبدالله" شريف منير، معترضة على الضغوط التي تعرضت لها من قبل طفلتها تيا، التي كانت تريد العيش بين والديها.

وخلال حفل زفاف "غالية ومراد"، حضر طليقها "عبدالله" بصحبة خطيبته والتي جسدت بدورها الفنانة منى زكي، وقدم التهنئة لطليقته وزوجها.

وانتهى المشهد الأخير، بقيام الجميع بالرقص على أغنية عمرو دياب "زي ما إنتي"، والتقطت غالية وزوجها مراد، بصحبة طليقها عبدالله وخطيبته الجديدة، والطفلة تيا، صورة جماعية.

مسلسل ونحب تاني ليه، الذي يعرض على قنوات cbc، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.

تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.