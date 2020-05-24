عمر ودياب.. 30 حلقة من محاولات كسب الرزق تنتهي بالنجاح والزواج

انتهت أحداث مسلسل عمر ودياب اليوم بحل كل المشكلات التي واجهت عمر ودياب طوال الأحداث التي بدأت بإصابة عمر الذى يلعبه دوره علي ربيع أثناء ممارسته كرة السلة مما تسبب في ابتعاده عن اللعبة تماماً.

وفي نفس اليوم تعرض دياب الذي يؤدي دوره مصطفى خاطر لماس كهربائي ليبتعد عن عمله في مجال الكهرباء، ولحل أزماتهما يأتى صديقهما سائق التاكسي الذي يدلهما على معرض سيارات بهدف شراء سيارة قسط يسوقونها معاً، وبالتالي يعود عليهما دخلاً ينتفعا به ويحل كل مشاكلهما، وهو الأمر الذى حصل عن طريق خال (عمر) الذى قام بمساعدتهما في الإجراءات وضمنهما نظراً لأنه موظف يتقاضى راتبا ثابتا.

الثنائي يخسر سيارة التاكسي في حادث

ويخسر الثنائي سيارة التاكسي الجديدة بضمان خال علي ربيع، الذي وقع إيصالات الأمانة، ويقبض على خالهم بعد حادث السيارة المقسومة مرتين ومجرورة بحمار، يذهب الشابين لتحرير خالهما من القسم، ويتقدم صاحب المحضر بتنازل عن المحضر.

ويستغلان سيارة الشركة كميكروباص، والمسدس للبلطجة وأخذ "كارتة" من سكان المنطقة ويذهبان للفنان عبدالله مشرف الذي يؤدي دور مليونير بخيل جدا يحرص على الجنيه، يستلم منهم 5 ملايين جنيه ويموت قبل أن يمضي، ويلجأ الشابان لشاب من المنطقة لسرقة الخزنة التي بها الـ5 ملايين جنيه من الفيلا فيفشلون ويسرق الحرامي الذين استعانوا به مسدسا، وتأتي العملية التالية وهي نقل 30 مليون جنيه لكن علي ربيع يرفض إخبار الشركة عن سرقة المسدس.

ظهور عفريت جثة مسروقة للثنائي

يعمل مصطفى خاطر حارس مشرحة، وعلي ربيع عامل تنظيف في مستشفى ويستلم مصطفى خاطر المشرحة.

بعهد استلام مصطفى خاطر المشرحة تختفي جثة منها فيهرب عمر ودياب من المستشفى، ولكن عفريت الجثة يلاحقهم ويحاولان تطفيشه وهو يصمم على الظهور لهم ليساعدهم.

يبدأ العفريت الذي يؤدي دوره الفنان أحمد فتحي، في معاقبة عمر ودياب فيعاقب دياب وهو مصطفى خاطر بتكبير أذنيه فيسمع كل الأصوات أما علي ربيع يتحول إلى بنت لكن بصوت علي ربيع.

يبحث الشابان عن حل لمشكلتهما حيث يبحث دياب الذي يؤدي دوره مصطفى خاطر، عن حل لأذنه الكبيرة وتقترح عليه الفنانة كارولين عزمي التي تؤدي دور صديقته، عمل عملية تجميلية لكن والدها يكتشف أهمية أذنه التي تسمع كل شيء فيحاول استغلاله لسماع أحد الاجتماعات في شركته لكنه يفشل لغبائه.

أما علي ربيع والذي يؤدي دور عمر، فيتعرض لتحرش ويجد صعوبة في دخول الحمام لتحوله لفتاة، ولكن يخبر حبيبته هاجر عفيفي التي لا تعرف وتغار عليه لدخوله حمام السيدات ألا تغار عليه.

ويتفق الشابان على الاستعانة بشيخ لصرف العفريت، الذي يمارس العنف على نهال عنبر، التي تؤدي دور والدة علي ربيع، لكنه يفشل ويصلوا إلى اتفاق مع العفريت الذي يؤدي دوره الفنان أحمد فتحي، ويبلغهم أن مدير المستشفى هو الذي سرق جثته ليبيع أعضاءه.

ويلجأ الشابان إلى خال دياب الذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود لمساعدتهما في استعادة الجثة ليقول إنه يريد أن يبيع كليته، وبالفعل يوافق الطبيب.

وينجح الشابان في إنقاذ خال علي ربيع، وتقبض الشرطة على مدير المستشفى المتورط في التجارة بالأعضاء.

عمر ودياب يدخلون عالم تيك توك

يركب الثنائي ميكروباص ويشاهدان شابا يمسك هاتفه ويشاهد فيديو على تطبيق "تيك توك"، فيجد "دياب" أمه تظهر في فيديو، و"عمر" يجد خطيبته لها فيديوهات.

يذهب عمر للشجار مع خطيبته بعد ظهورها في فيديو عبر تيك توك، وهي تدرب على الدفاع عن النفس، ويذهب دياب ليتشاجر مع والدته التي تؤدي دورها الفنانة نهال عنبر، لنشرها فيديوهات ثم يكتشف عمر أن خاله أيضا والذي يؤدي دوره الفنان محمد محمود، حتى القهوجي والبواب والجميع لهم فيديوهات ومتابعين.

ويظهر الفنان طاهر أبو ليلة، الذي يؤدي دور بواب إحدى العمارات، وهو يحصل على درع التيك توك، فيفكران في عمل حساب على تيك توك هما أيضا، للحصول على المال ويحاولان فهم الطريقة من القهوجي.

محاولات الثنائي بالوصول للجمهور على "تيك توك"، ولكنهم يتفاجأون بإحدى نجمات تيك توك وهي سو 98، تتابعهم ويخبرهم المكوجي أنها لديها ملايين المتابعين ويجب أن يستفيدوا منها.

يذهب الثنائي للمطعم الذي تملكه نجمة التيك توك لعمل أعلى قيمة فاتورة فينفق علي ربيع فلوس شبكة رشا خطيبته، على الفاتورة وينجحون في ذلك وتتصور معهم بالفعل لزيادة عدد المتابعين لهم.

ويعمل الثنائي أغاني راب شعبي ويخرجون في حفلة وتنجح، وتنتهي الحلقة بخطيبة عمر وهي تنفصل عنه بسبب إنفاقه أموال الشبكة.

صاحب معرض السيارات يستولي على منزل دياب وخاله

بمحاولة الثنائي علي ربيع ومصطفى خاطر سرقة معرض السيارات الذي اشتروا منه التاكسي في بداية حياتهما ولا يجدون فلوس في الخزينة ويدخل عليهم الراجل ويفتح النور فجأة ليكتشفهم ويهددهم بإبلاغ الشرطة.

ويقرر صاحب المعرض الاستيلاء على شقة الفنان محمد محمود والذي يؤدي دور خال علي ربيع وهو ضامن علي ربيع في الكمبيالات ويصطحب زوجته وأمه للإقامة في الشقة.

فيما ذهب علي ربيع وخاله للعيش على سطح المنزل، وبعدها يجدان عملا جديدا حيث يعمل علي ربيع كعامل في الملاعب لـ"لم الكرات" ومصطفى خاطر يعمل على سيارة نقل المصابين.

مصطفى خاطر يصارح كارولين عزمي بحبه

يصارح دياب كارولين عزمي بحبه وتوافق ثنم يذهب للتقديم في العمل كحارس لفيلا ويدخل الثنائي لحمام الفيلا التي يقدمون للعمل في الحراسة، وتجهم الفنانة ويزو والتي تؤدي دور صاحبة الفيلا، وتتشاجر معهم بسبب دخولهم الحمامات حتى يجدوا قناص يحاول ضربها فيحموها فتختارهم ليكونوا حراسها الشخصيين.

ويبدأ الفنان محمد محمود والذي يؤدي دور خال "عمر" في مصارحة الفنانة نهال عنبر والتي تؤدي دور "والدة دياب" ببحبه وهي تستجيب له لكنهم في انتظار فرصة وهو يخبرها انه يريد أن يخبر العالم.

ويبدأ عمر ودياب العمل في حراس ويزو ويذهبان إلى أحد الكافيهات للقاء المحامي الخاص بها لحل المشكلة لكنه يخبرها أنها يجب أن تسافر أمريكا للهرب منه وهو ترفض ثم يظهر فجأة ويهربون جميعا بما فيهم عمر ودياب.

مشاجرة بسبب عربة كبدة

يفتتح الثنائي عمر ودياب عربة كبدة لكن تأتي سيدة تفتتح مشروعا مشابها إلى جانبهما فتسحب كل الزبائن ويجلسون دون عمل، ما يدفع علي ربيع للشجار مع مصطفى خاطر على الفلوس تصل إلى المقاطعة بينهم.

ويحزن مصطفى خاطر بسبب مقاطعة صديقه له لكن نهال عنبر تعرض عليه العمل مع زوج أخته الذي يعمل في تركيب التكييفات وهي المهنة التي يرفضها في بداية الأمر ثم يعمل معه ليفشل بها وفي وقت تركيب التكييف يتركه فيقع من البلكونة ليصاب بأضرار بالغة.

ويلجأ محمد محمود وعلي ربيع لحيلة لقطع رزق عربة المجاروة فيلجأ علي ربيع لشقيق خطيبته ليأكل من العربة ثم يصرخ أنه أصيب بالتسمم، لكن يعجبه الأكل ويأكل الكثير ثم يضغطون عليه للصراخ وبالفعل يهرب الزبائن لكن صاحب العربة تكتشف وتطردهم.

وتتزوج شقيقة علي ربيع أخيرا في شقة في كمباوند في الشيخ زايد بعد أن يرث خطيبها الشقة، ويعرف مصطفى خاطر من والدته نهال عنبر أن الدولة ترعى مشروع تعمير الصحراء، ويقترح علي ربيع أن يقدموا على تعمير الأرض الصحراوية التي طرحتها الحكومة بالتقسيط.

وينتهي المسلسل بالفنان محمد محمود وعلي ربيع وهم يطرقون الباب على مصطفى خاطر لطلب يد والدته نهال عنبر، ليوافق مصطفى خاطر على الزواج، ثم يذهب مصطفى خاطر وكارولين عزمي للقاء والدها الهارب من الشرطة بعد إعلان إفلاسه فيوافق على خطبتهما.

ويستلم الثنائي الأرض الزراعية التي قدما للحصول عليها من الدولة، ويبدآن في زراعتها بالفعل وينجحان في ذلك، ثم تذهب اليهما نهال عنبر ومحمد محمود ثم خطيباتهم.

ويسدد الثنائي أقساط الأرض، وينتهي المسلسل بزواجهما فيتزوج علي ربيع من هاجر عفيفي، ومصطفى كامل يتزوج كارولين عزمي ويحيي الفرح الفنان علي حميدة.