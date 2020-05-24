نهاية سعيدة بزواج غالية ومراد في الحلقة الأخيرة من ونحب تاني ليه

بدأت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بتغير جذري في سير الأحداث، لتنتهي بتتويج قصة حب غالية، ومراد السويفي "كريم فهمي"، بالزواج.

تخمينات عدة حاول جمهور المسلسل توقعها للحلقة الأخيرة، والتي فاقت توقعاتهم، إذ حضر مراد السويفي، لمنزل غالية وهناك تفاجئ بكتب كتاب غالية وعبدالله الروبي "شريف منير"، وحاولت نيفين "علا رشدي"، منعه من الدخول، ما جعله ينصرف من المكان باكيًا.

قاطع عبدالله الروبي، المأذون أثناء البدء في مراسم كتب الكتاب، وطلب من غالية التحدث إليها، حيث توصلا في نهاية حديثهم لإستحالة استكمال زواجهم كون غالية لا تزال تحب مراد ولا توافق على الزواج من عبدالله.

دبرت نيفين لمقابلة بين مراد وغالية، حتى يتحدثا سويًا، لتقاطعه الأخيرة وتخبره بأنها لم تتزوج، ولم تستكمل كتب الكتاب.

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ذهب والد مراد برفقة عائلته لأسرة غالية للاعتذار منها وطلبها من والدتها عائشة "سوسن بدر"، للزواج من ابنه وندمه على سوء الفهم وتعامله غير اللائق منه تجاه غالية، وإعادة تفكيره في الحديث الذي دار بينه وبينها في بيته مسبقًا.

التقطت والدة مراد الحديث من زوجها، مشيدة بحب ابنها لغالية، وطلب الوالد من غالية قبول اعتذاره.

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توجت الأحداث بزواج غالية ومراد السويفي، وحضرت الحفل يسرا، خطيبته السابقة، في أجواء تشبه اطلالة الأميرات أطلت غالية ممسكة بيد والد مراد، حتى يسلمها له، وحضر عبدالله برفقة خطيبته نادين"منى ذكي".

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسى.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.